Grebal abre inscrições para curso gratuito de teatro em Barra Mansa

Em parceria com a Cia Teatral Granada, as aulas serão ministradas por Paulo Rangel; os interessados pagam apenas a taxa de inscrição

O Grêmio Barramansense de Letras está em plena atividade na sede e com inscrições abertas para curso de teatro, em parceria com a Cia Teatral Granada. Ministradas pelo ator e diretor Paulo Rangel, as aulas são gratuitas e só há taxa de R$ 50 para inscrição.

Os interessados devem garantir a vaga até 11 de março, pelo WhatsApp (24) 99912-1975 ou na sede, situada à Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, no Centro de Barra Mansa. O funcionamento da secretaria é de terça a sexta-feira, das 13h às 17 horas.

O início das aulas está previsto para 12 de março e acontecerão semanalmente, aos sábados, sempre das 14h30 às 16h30, com respeito aos protocolos de prevenção contra a Covid. O curso é destinado para o público a partir de 10 anos de idade.

Segundo Paulo Rangel, que é presidente do Grebal, os alunos vão aprender a prática do teatro, com técnicas e exercícios de interpretação e concentração, expressão corporal e facial, improvisação, desinibição e até a montagem de espetáculo.

Rangel reforça que “essa parceria entre o Grebal e a Cia Teatral Granada vem se solidificando ao longo dos anos e sempre agrega muito no cenário cultural da cidade”. E afirma que essa é uma grande oportunidade para quem deseja desenvolver habilidade artística e poder atuar em peças teatrais. O curso de teatro terá duração até o final do ano.

Ação social

Com apelo também social, o Grêmio Barramansense de Letras fará arrecadação de leite e ração para serem doados a instituições de Barra Mansa. A proposta é que os alunos do curso de teatro façam as doações intercaladas: dois litros de leite em um mês e 1kg de ração no mês seguinte, e assim por diante. Outras informações e dúvidas podem ser obtidas pelo WhatsApp ou direto na sede do Grebal.