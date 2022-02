MPRJ realiza operação contra o tráfico de drogas em Angra dos Reis

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), e em parceria com a Polícia Civil, através da 166ª DP, deflagra, na manhã desta quinta-feira (24/02), a operação Absinto, para desarticular quadrilha de traficantes de drogas em Angra dos Reis. Os agentes cumprem 16 mandados de prisão temporária.

A investigação, que apura tráfico e associação para o tráfico de drogas em Angra dos Reis, teve início em 2021, revelando laços de narcotraficantes locais com outros que atuam em comunidades da capital do Estado, que abasteciam com drogas e armas localidades de Angra dos Reis. Agindo assim, o tráfico de drogas na Comarca da Costa Verde tem o clima de guerra urbana já usual na capital fluminense.