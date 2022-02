Policiais civis prenderam na quarta-feira, um homem, de 38 anos, com imagens de pornografia infantil, no bairro Varjão, em Pinheiral. Com mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, os agentes foram até a residência do suspeito, onde encontraram várias fotos de crianças e adolescentes em um celular.

O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Pinheiral. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e vai responder por pedofilia.