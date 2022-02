Secretarias municipais e forças de segurança se reuniram para elaborar as ações, com a ciência da Liga Carnavalesca de VR

Nesta quarta-feira, dia 23, uma reunião realizada no auditório da Prefeitura de Volta Redonda traçou o planejamento para o período de Carnaval, compreendido entre sexta-feira (25) e quarta-feira (2/03), tendo em vista o Decreto 16.999, de 18 de fevereiro. O documento determina a proibição da realização de eventos carnavalescos em locais abertos. Nos fechados, apenas com as autorizações de praxe.

A reunião foi solicitada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e contou com a participação de representantes das secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Fazenda (SMF); da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR); da Vigilância Sanitária; do Batalhão da Polícia Militar (BPM); do Corpo de Bombeiros, além de representantes da Liga Carnavalesca de Volta Redonda.

“O cancelamento do Carnaval de Volta Redonda em áreas públicas ocorreu por conta dos cuidados com a pandemia e para proteção da vida. Vamos continuar dialogando com a Liga Carnavalesca para avançarmos em propostas e melhorias para o próximo ano”, disse o secretário de Cultura, Anderson de Souza.

Foi traçado um roteiro para que a força-tarefa – formada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e fiscalização da SMF – possa agir em comboios, durante 24h, percorrendo todos os bairros da cidade, em especial por locais considerados historicamente como problemáticos.

“As irregularidades serão combatidas e poderão ser levadas tanto para a esfera administrativa quanto para a criminal”, afirmou o comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis. Quem descumprir o decreto está sujeito a uma multa de 30 Ufivres (R$ 6.526,20).

A Vigilância Sanitária e o Corpo Bombeiros vão formar outra força-tarefa, que vai fiscalizar os lugares fechados, como clubes, bares e boates.

“O Corpo de Bombeiros pode interditar um local fechado, se entender que está com lotação acima do permitido, por exemplo, sem contar a verificação de equipamentos como extintores e os locais de saídas de emergência”, disse o subcomandante dos Bombeiros, major Anderson Cardoso.

O comandante da 1ª Companhia do 28º BPM, capitão Andrade, frisou que: “apesar de não ter o Carnaval oficial, o efetivo da PM será como se tivesse. Vamos reforçar o policiamento ostensivo em todos os locais identificados como problemáticos, além de participar da força-tarefa junto com a GMVR, 24h por dia em todo o período de folia”, garantiu.

O secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa ressaltou que o prefeito Neto, nesse período pandêmico, está com a visão muito clara, que é de preservar a vida.

“Não vamos deixar que ocorram festas clandestinas em locais livres na cidade, e vamos monitorar os eventos intramuros. Sempre contamos com a população que, através das denúncias, ajudam as forças de segurança a manter o ordenamento do município”, finalizou.

Estiveram presentes à reunião, além dos já citados: o secretário da SMF, Vinicius Arbach; a diretora do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da SMF, Elisângela Rangel, e o gerente do mesmo departamento, Douglas Nascimentos; o subtenente Amauri, da Semop; Eneida Costa, da Vigilância Sanitária; Charles Eugênio e Carlos Eugênio, representando a Liga Carnavalesca de Volta Redonda.