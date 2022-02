Secretaria de Saúde está convocando, primeiramente, pacientes que já estavam na fila de espera

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou o mutirão de cirurgias eletivas em parceria com a rede privada. As primeiras cirurgias ofertadas são as ginecológicas e de vesícula, devido ao número significativo de mulheres com alterações ginecológicas e pessoas com cálculo de vesícula.

Os pacientes que já estão na fila de espera para realização dessas cirurgias, começaram a ser convocados no dia 7 de fevereiro pela secretaria de Saúde, através de contato telefônico. A secretaria, desde então, já fez cinco cirurgias ginecológicas. As cirurgias de vesícula serão iniciadas no dia 7 de março.

Antes do procedimento cirúrgico, os pacientes passam por consulta pré-operatória, recebe encaminhamento com a data da cirurgia e tem o acompanhamento pós-operatório.

“Os pacientes que estão na fila de espera para as cirurgias ginecológicas e de vesícula estão sendo chamados por meio do telefone cadastrado, que existe na secretaria de Saúde. Temos uma longa fila de mais de 2,6 mil pessoas aguardando para estes procedimentos. A convocação está sendo feita de acordo com a disponibilidade da rede privada”, explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

A previsão é que aproximadamente 1,3 mil procedimentos de média complexidade sejam oferecidos. O objetivo da ação é ampliar o acesso da população a procedimentos, além de evitar que casos eletivos se tornem situações de urgência.