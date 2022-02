Realizado através de uma parceria com o MEP, projeto será realizado nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS)

Com o objetivo de discutir com a população sobre cidadania, educação, direitos sociais e empoderamento, a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) criou o projeto “Papo Cidadão”. Realizado através de uma parceria com o Movimento Ética na Política (MEP), o projeto será realizado nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de Volta Redonda. O lançamento do “Papo Cidadão” aconteceu na tarde desta quarta-feira, 23, no CRAS do bairro Retiro.

Para o secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, essa é mais uma oportunidade criada pelo governo municipal para que a população conheça e acesse seus direitos sociais, através das políticas públicas existentes na cidade.

“O ‘Papo Cidadão’ é um encontro informativo e reflexivo para esclarecer e fazer com que a nossa população consiga acessar e acionar os seus direitos sociais, a partir das políticas públicas que oferecemos. Quanto mais gente participar, mais interessante ficará a conversa. Eu só tenho a agradecer ao Zezinho e toda sua equipe, por realizar junto com a gente esse projeto”, destacou o secretário.

O coordenador do MEP, José Maria da Silva, o Zezinho, avaliou o primeiro encontro com a população e aproveitou para conhecer os sonhos e anseios dos usuários da Assistência Social.

“O nosso primeiro encontro foi muito proveitoso. Tivemos a oportunidade de escutar as pessoas que são assistidas pelo CRAS Retiro. Sabemos que o espaço dos CRAS é um espaço democrático e de construção e resgate de cidadania. Com o ‘Papo Cidadão’, vamos dialogar sobre diversos assuntos importantes, e ajudar a impulsionar os participantes a saírem de suas zonas de conforto”, avaliou Zezinho.

O projeto vai rodar os 31 Centros de Referência da Assistência Social de Volta Redonda. A previsão é que o próximo encontro aconteça daqui a 15 dias no CRAS Coqueiros.

Foto de divulgação/Secom/PMVR