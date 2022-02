A prefeitura de Volta Redonda emitiu um comunicado no início da tarde desta quinta-feira, informando que a Viação Sul Fluminense deixará de operar em sete linhas urbanas no município. As novas linhas que estarão substituindo a Sul Fluminense deverão ser anunciadas nesta sexta-feira.

Segundo a prefeitura, a Sul Fluminense opera em 24 linhas de transporte público. As setes linhas, onde as reclamações são grandes, serão substituídas por um período de 90 dias. Neste período, as linhas serão operadas pelas demais empresas do Sistema de Transporte Público de Passageiros. Segundo o informe, neste período será decidido como ficarão as linhas após os 90 dias da intervenção. A prefeitura deixou bem claro que a intervenção não está descartada em outras linhas.