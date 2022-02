Volta Redonda mantém plantão de vacinação e testagem Covid no Carnaval

Duas unidades básicas de saúde ficarão abertas para atendimento de 26 de fevereiro a 2 de março

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), manterá o plantão de vacinação e testagem para Covid-19 durante o feriado de Carnaval. De 26 de fevereiro (sábado) a 2 de março (quarta-feira), a vacinação contra a Covid-19 ficará concentrada na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Conforto, com aplicações de doses para crianças, adultos e idosos. O horário de atendimento é das 8h às 16h.

Para vacinação infantil, as crianças de 5 a 11 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsável legal. É necessária a apresentação da caderneta de vacinas, cartão SUS ou CPF da criança.

Para vacinação de adultos e idosos, os moradores deverão apresentar o cartão de vacinação Covid, CPF ou cartão SUS. A UBSF Conforto fica localizada na Avenida Nossa Senhora da Conceição, nº 35.

Testagem para Covid-19

A testagem para Covid-19, neste período de 26 de fevereiro a 2 de março, ficará disponível na UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Paraíba – em funcionamento provisório na antiga Policlínica da Mulher (Rua Luiz Alves Pereira, ao lado do Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado).

O horário de atendimento é das 7h às 19h, mediante o agendamento prévio pelo link: https://encurtador.com.br/pzHJO. Vale ressaltar que a prioridade no acolhimento é para pacientes (sintomáticos) que apresentem sintomas gripais.

Demais unidades de saúde e rede de urgência e emergência

As 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) retornarão normalmente com os atendimentos na quinta-feira, dia 3 de março. A rede de urgência e emergência do município – os hospitais municipais São João Batista (HSJB), Dr. Munir Rafful (HMMR) e Nelson Gonçalves – funcionarão normalmente durante o feriado prolongado de Carnaval, assim como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho e o Serviço de Pronto Atendimento – CAIS Conforto.

Confira abaixo o cronograma de vacinação Covid-19 no Carnaval:

Infantil:

1ª DOSE

Crianças de 5 a 11 anos;

2ª DOSE

Crianças vacinadas com a primeira dose da CoronaVac há 28 dias ou mais.

Adulto:

1ª DOSE

Para quem não se vacinou, acima de 12 anos;

2ª DOSE

Para quem tomou a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos;

Segunda dose da Janssen após 2 meses da dose única;

3ª DOSE

Para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose até 30/11/2021 e adolescentes imunocomprometidos, de 12 a 17 anos, que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias;

4ª DOSE

Idosos de 70 anos ou mais e imunossuprimidos, a partir de 18 anos, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.