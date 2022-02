Animais do Zoológico Municipal de Volta Redonda passam por check-up

Avaliação preventiva faz parte da rotina de acompanhamento médico veterinário

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (ZOO-VR) iniciou nesta sexta-feira, dia 25, um check-up nos animais. O zoológico tem 260 animais de 105 espécies, que passam por uma avaliação preventiva com exames clínicos e laboratoriais, anuais. Dependendo da espécie e da necessidade esse prazo pode ser alterado.

Para a realização dos procedimentos, a equipe do ZOO-VR contou com a parceria de uma junta médica com mais de 15 profissionais, entre médicos veterinários de diversas especialidades: anestesiologia, cardiologia, oftalmologia, odontologia e ortopedia, além de biólogos e estagiários de Volta Redonda e do Rio de Janeiro.

O diretor do Zoológico Municipal de Volta Redonda, o biólogo Jadiel Teixeira, explicou que o check-up completo é para verificar as condições de cada animal como um todo, de forma preventiva.

“O objetivo é encontrar possíveis problemas de maneira precoce nos animais, através da medicina preventiva. Com os exames de imagem e laboratoriais, é possível acompanhar o estado de saúde de cada animal e direcionar intervenções ou tratamentos necessários”, disse.

Primeiro paciente

O primeiro animal a receber a avaliação de rotina foi o felino “Tom”, um tigre siberiano que chegou ao Zoológico Municipal no fim do ano passado. O tigre nasceu no Zoológico Pomerode BioParque em Santa Catarina. Tom tem 12 anos e pesa 350 quilos, é um grande felino. As características que mais se destacam da espécie: veloz, bom caçador e nadador.

O médico veterinário e biólogo do Rio de Janeiro, Jeferson Pires, foi um dos profissionais da junta médica que participou do check-up no felino “Tom”. Os exames clínicos e laboratoriais do animal ainda estão sendo avaliados. O check-up no tigre siberiano durou mais de duas horas, ele foi sedado para que os profissionais pudessem fazer os exames.

“O check-up é fundamental para garantir a saúde dos animais, no caso dos felinos, por exemplo, o contato físico é limitado o que dificulta o diagnóstico, por isso precisa ser anestesiado. Esta avaliação preventiva é exatamente para a qualidade de vida do animal”, disse.

A médica veterinária oftalmologista de Volta Redonda, Fernanda Brandão, dedicou o seu tempo voluntariamente citando a emoção de participar do procedimento. Antes da formação, ainda na universidade a médica estagiou no zoológico por quatro anos.

“Eu aprendi muito com os profissionais no ZOO-VR, no período de estágio e hoje retorno aqui como profissional com esse sentimento de gratidão em poder ajudar os animais de forma voluntária”, comentou.

ZOO-VR

O Zoológico Municipal de Volta Redonda fica em uma área de 150.439m², incluindo o recinto dos animais, área verde, área de lazer e de piquenique. Está localizado em uma área de mata atlântica, e no entorno da Floresta da Cicuta. O ZOO-VR funciona de terça-feira a domingo, das 09h às 16. A entrada é gratuita. Fotos: Cris Oliveira- Secom/PMVR