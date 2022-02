CSN comemora conclusão da primeira edição do Projeto Mentoria Cidadã

Em parceria com a Fundação CSN, a iniciativa apoia jovens em situação de vulnerabilidade social a ingressarem no mercado de trabalho

Para aumentar as oportunidades de desenvolvimento profissional e contribuir com a empregabilidade do público jovem, a Companhia Siderúrgica Nacional, em parceria com seu braço social, Fundação CSN, lançou no ano passado o projeto Mentoria Cidadã para educandos do Garoto Cidadão, projeto de educação pela cultural da Fundação.

Durante 4 meses, entre outubro de 2021 e janeiro deste ano, cada um dos jovens participantes foi acompanhado de perto por um colaborador da companhia, que teve a missão de partilhar voluntariamente a visão prática e orientativa do mundo corporativo. Para se tornar um mentor, o profissional da CSN precisava ser especialista ou gestor (supervisor, coordenador ou executivo) e atuar há pelo menos um ano em uma das empresas do grupo.

A iniciativa reuniu 51 jovens de 17 e 18 anos integrantes do Garoto Cidadão, capitaneado há mais de 20 anos pela Fundação CSN, nas cidades de Volta Redonda e Itaguaí (RG), Araucária (PR) e Arcos e Congonhas (MG). O primeiro ciclo do programa consistiu em quatro sessões, com duração total de duas horas, entre o mentor-voluntário e dois alunos-mentorados, além de quatro treinamentos, com duração de duas horas mensais, com especialistas em Recursos Humanos, que compartilharam diversos conteúdos sobre empregabilidade. “A receptividade dos jovens foi incrível. Eles ficaram muito entusiasmados pela oportunidade de participar e receber tantas informações sobre o mercado de trabalho, algo que certamente contribuirá de forma decisiva para o futuro de cada um deles”, celebra Helder Oliveira, Supervisor Pedagógico e Cultural da Fundação CSN

E a iniciativa já trouxe frutos: 67% dos jovens que participaram desta primeira edição do Projeto Mentoria Cidadã já foram contratados pela própria CSN como jovens-aprendizes. “Para os mentores, também foi uma oportunidade única de fazer a diferença na vida desses jovens e colaborar para que a equidade aconteça na prática. Estamos muito felizes com esse resultado e esperamos que, em breve, novas edições venham por aí”, finaliza Alan Gianotti, Gerente Corporativo de Gente e Gestão da CSN.

Sobre o Programa Garoto Cidadão

A Fundação CSN acredita na força de experiências culturais para educar e transformar a sociedade. O Garoto Cidadão é um projeto de educação pela cultura com o objetivo principal de proporcionar o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

O projeto proporciona diferentes iniciativas para crianças e adolescentes de 9 a 18 anos, encaminhados pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) das Prefeituras parceiras. Durante o contraturno escolar empreende oficinas culturais e educativas como canto coral, saraus, dança, prática de instrumentos musicais, dramatização, expressão corporal, produção literária, entre outros. A partir desta metodologia, os jovens desenvolvem suas próprias maneiras de interpretar e agir sobre o mundo, se tornando sujeitos da sua transformação. Nos últimos anos de permanência no Garoto Cidadão, nossos educandos e educandas participam do Projeto de Vida, momento em que traçam suas metas e objetivos para seu futuro e o Mentoria Cidadã é o programa com intuito de aumentar a empregabilidade, abrindo portas para o mercado de trabalho para jovens.

Anualmente, 2.550 crianças e jovens fazem parte do projeto. Com 9 unidades, o Garoto Cidadão está presente em cinco estados brasileiros: Rio de Janeiro (Volta Redonda e Itaguaí); Minas Gerais (Arcos e Congonhas); Paraná (Araucária); cidade de São Paulo (em Heliópolis) e Mato Grosso do Sul em três cidades (Bonito, Coxim e Porto Murtinho). Ao longo de 20 anos de atuação, mais de 10 mil educandos participaram das atividades do Garoto Cidadão e se tornaram ainda mais protagonistas de suas próprias vidas.