É um sonho realizado. Esta foi a frase mais ouvida durante a cerimônia de inauguração da Escola Municipal Professora Helena Maria Estefani. A sensação foi compartilhada por profissionais da Educação, pais e alunos da unidade, que iniciou as atividades no ano letivo de 2022, atendendo 82 alunos, divididos em três turmas, do 6º ano do Ensino Fundamental.

A nova escola da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda fica dentro das instalações do Colégio Estadual Pedro Raymundo de Magalhães, na Rua Lilás, nº 141, bairro Água Limpa, e funciona por gestão compartilhada entre município e Estado. Foi criada pelo Decreto nº 16.996/22 para receber os anos finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano. Uma demanda da comunidade.

A secretária de Educação de Volta Redonda, Therezinha Gonçalves, a Tetê, afirmou ser um dia de conquista com sabor especial, por saber que esta é uma realização que a comunidade idealizou.

“Antes mesmo de assumir o quinto mandato como prefeito, Neto me mostrou um áudio de uma mãe pedindo a implantação de uma escola para abrir vagas para o Fundamental II no bairro Água Limpa, para que as crianças não precisassem sair do bairro para estudar”, contou.

Tetê acrescentou que é uma felicidade ver a alegria estampada no rosto das diretoras, professoras, dos pais e dos alunos.

“Somos uma gestão que olha para o interesse da população”, falou.

A mãe que mandou o áudio para o então prefeito eleito Neto estava na cerimônia de inauguração e se emocionou com a conquista para a comunidade. Sueli Maria de Jesus, mãe da Jhenifer, de 11 anos, disse que é um sonho saber que depois de anos de luta, sua filha vai conseguir estudar ao lado de casa.

“É muito importante que as crianças permaneçam na comunidade, sob os olhos dos pais, vizinhos e ao lado de professores e diretores que conhecem as famílias”, falou, agradecendo à secretária de Educação e ao prefeito Neto pelo “presente”.

As alunas Talita e Lara, de 11 anos, também estão muito felizes por continuar estudando perto de casa.

“Adoramos a escola, os amigos e é muito bom saber que vamos poder concluir os quatro anos que faltam para terminar o Fundamental aqui nesta escola”, disse Talita.

Também participaram do evento de inauguração o diretor Administrativo Regional Sul Fluminense da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Vitor Ricardo de Azevedo Fonseca; as diretoras da Escola Municipal Helena Maria Estefani, e do colégio estadual, Lilian Carla Ribeiro Canuto; o presidente da Associação de Bairros do Água Limpa, Neandro de Souza Chaves; os vereadores Fábio Buchecha e Raoni Ferreira; os assessores dos deputados federal Hugo Leal, Nelson Gonçalves, e estadual Célia Jordão, Carlos Santana.

Além das autoridades, a cerimônia contou com apresentação da aluna Raquel Tibúrcio, do Projeto Ballet Educação da SME (Secretaria Municipal de Educação), sob coordenação da professora Izabel Cristina Alves Santos Leal.

HOMENAGEADA – A filha da homenageada Thais Estefani, muito emocionada, afirmou que ela e o irmão foram “criados” dentro da escola que a mãe trabalhava, tamanha a dedicação dela aos alunos.

“Esta é uma justa homenagem e estou muito feliz em rever colegas dela aqui neste evento”, disse.

A professora Helena Maria Estefani nasceu em 1956, no município de Paraíba do Sul, cidade em que se formou na Escola Normal, em 1976. Em 1978, iniciou a carreira na Rede Estadual de Ensino. A vida profissional em Volta Redonda começou em 1982, como professora da Escola Estadual Rotary, no bairro Nova Primavera, onde exerceu várias funções. Helena Maria esteve à frente da direção geral da escola entre 2005 e 2016, quando veio a falecer.

