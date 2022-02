Deputado Antonio Furtado destinou em emendas cerca de R$ 9 milhões para a instituição

A temática da reunião realizada esta semana no Rio, entre o deputado federal Delegado Antonio Furtado e o secretário de Polícia Civil Allan Turnowski, teve como foco os investimentos planejados para a instituição durante esse ano, boa parte viabilizado por meio de emendas de autoria do parlamentar. Cerca de R$ 9 milhões foram enviados pelo deputado desde o início do mandato, em 2019.

Desse total, R$ 3 milhões serão revertidos para promover melhorias na Policlínica da Polícia Civil. Furtado explicou que a intenção é fazer com que a instalação funcione como uma unidade de pronto atendimento, oferecendo suporte médico aos agentes de todo estado e seus familiares.

– O material humano da Policlínica sempre foi muito elogiado e com total razão. São profissionais capacitados e dedicados. A ideia é que a unidade realize exames básicos, como RX e coletas de sangue e urina. Será, sem dúvidas, um enorme benefício para os policiais – salientou.

O deputado ainda frisou que, ao promover investimentos em uma instituição de segurança pública, os resultados positivos se estendem a toda sociedade. Ele completou que as melhorias colaboram para que os agentes desempenhem suas funções com condições mais estruturadas e para que as ações executadas sejam ampliadas, garantindo proteção à população.

Furtado ainda elencou a destinação dos recursos. Nessa lista, além de 258 pistolas 9 milímetros, segundo o deputado, consta a compra de EPI’s, coletes e capacetes à prova de bala, computadores, mobiliários, viaturas e materiais para perícia, como reagentes, fundamentais no processo de elucidação de crimes.

O parlamentar destacou que a maioria dessas necessidades foi identificada em uma das sessões da bancada do Rio na Câmara Federal, realizada o ano passado, presidida na ocasião pelo próprio deputado.

– Foi um momento muito importante, onde o secretário de Polícia Civil pode expor algumas demandas. Prontamente, eu e outros deputados nos colocamos à disposição para destinar as emendas. Conseguimos, ao todo, mais de R$ 20 milhões. Buscando outras melhorias, o governador se comprometeu em dobrar o valor. Ou seja, em 2022, cerca de R$ 40 milhões serão investidos na Polícia Civil. Por fazer parte dessa instituição e reconhecer o esforço de todos os policiais, me sinto ainda mais satisfeito – concluiu o deputado.