Polícia Militar prende suspeito e apreende drogas em Valença

Policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam denúncias na noite de quinta-feira, por volta das 20 horas, sobre suspeitos, de 18 e 17 anos, que estariam praticando a venda de drogas na Rua João Machado Dias, no Morro do Curumim, no bairro Biquinha, em Valença (RJ).

Os agentes subiram o morro e ficaram observando os suspeitos. Neste momento, um veículo Gol, parou com dois ocupantes, ele de 21 e ela de 27 anos, saíram para comprar drogas e foram surpreendidos.

Com os suspeitos foram apreendidos com uma bolsa contendo os entorpecentes. Foram apreendidos 69 tiras de maconha, 16 tabletes de maconha, 124 pinos de cocaína, um sacolé de cocaína e R$110.

O suspeito de 18 anos, ficou preso por tráfico e corrupção de menor. O adolescente, de 17 foi ouvido e foi enquadrado no fato análogo ao tráfico de drogas. O casal, uma mulher de 27 anos e um rapaz de 25 anos, foram ouvidos na condição de testemunhas e liberados.