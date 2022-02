Policiais militares recuperam caminhonete com registro de roubo, em BM

Agentes do 37º Batalhão da Polícia Militar (Resende) recuperaram na quinta-feira, uma caminhonete VW Saveiro (branca) placa LUY 7533, que havia sido roubada no Trevo do bairro Verbo Divino, em Barra Mansa.

De posse da informação, os policiais militares efetuaram buscas às margens da Rodovia Presidente Dutra, onde avistaram o veículo passando em alta velocidade, na saída do km 298, nas proximidades da Faculdade Uerj, no bairro Polo Industrial, em Resende.

Os agentes fizeram o cerco e dois homens e abandonaram o veículo e fugiram por um matagal. Os agentes pediram reforços e fizeram buscas, mas não conseguiram prender os suspeitos.

O registro da recuperação do veículo foi feita na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. O proprietário foi comunicado da recuperação do veículo.