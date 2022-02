Ação coordenada pela Secretaria de Ordem Pública contou com apoio da Pasta de Meio Ambiente, Guarda Municipal, Saae e Polícia Militar

Uma construção irregular no bairro Paraíso de Cima foi desmontada na manhã desta sexta-feira, 25. Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, com apoio da Pasta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a ação retirou várias estruturas de madeira que estavam prontas para receber alvenaria e dar sequência à instalação de casas no local, situado onde havia um assentamento conhecido como ‘Sem Terra’. A operação contou com a participação da Guarda Municipal, Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e da Polícia Militar.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, a construção irregular foi descoberta após denúncias.

“Recebemos a informação de que esta área, que é pública, estava sendo loteada, provavelmente para ser vendida. Fizemos uma visita prévia e constatamos a divisão em lotes, retornamos para retirar as estruturas de madeira que já haviam sido instaladas”, explicou o secretário.

Capitão Daniel Abreu ressaltou que a Ordem Pública seguirá com ações para coibir práticas irregulares na cidade. “Esta área foi desocupada há anos e as pessoas que aqui habitavam foram direcionadas para casas devidamente construídas. Esta operação que fizemos hoje tem o intuito de evitar a favelização e desastres naturais”, destacou Abreu.

Denúncias sobre construções irregulares e invasões de áreas públicas podem ser feitas através da Ouvidoria da Prefeitura. O telefone é o (24) 2106-9018. Também é possível relatar os fatos de forma on-line, pelo site barramansa.rj.gov.br.

FOTOS: Felipe Vieira