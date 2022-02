Parceria foi definida em reunião na Prefeitura, na apresentação do novo comandante da 1ª Cia do 28 º Batalhão de Polícia Militar

Em meados do mês de fevereiro, durante uma reunião no Gabinete do Prefeito Antonio Francisco Neto, foi firmada uma parceria para obras de benfeitorias, prevendo a revitalização das cabines da Polícia Militar (PM) localizadas em diversos pontos da cidade. O encontro teve como objetivo a apresentação do novo comandante da 1ª Cia do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), capitão Andrade.

As obras tiveram início de imediato e seguem a padronização do novo layout da PM para os Postos de Policiamento Comunitário (PPC).

“O objetivo é aumentar a ostensividade da corporação, através da padronização para todo o estado, para a melhoria da comunicação visual da instituição e promovendo mais conforto nas condições de trabalho para os policiais militares”, esclarece o comandante Andrade.

Já foram concluídas as obras de reformas do PPC I, localizado na entrada do bairro Vila Rica/Tiradentes, e do PPC IV, que fica no acesso ao bairro Jardim Belmonte. Dos nove postos de policiamento comunitário, dois já formam revitalizados.

“A parceria entre a prefeitura o 28º BPM é um exemplo de que podemos sempre melhorar a segurança da cidade, trazendo o policiamento para perto da população e agilizando os atendimentos, quando solicitados. A Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) foi criada também com o objetivo de aproximar as instituições, visando sempre a melhoria dos serviços de segurança”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

“É importante para o município a ativação e a revitalização dos postos de policiamento, para que possam melhor atender à população. Em breve, todos estarão integrados ao novo Sistema de Monitoramento da cidade”, anunciou o prefeito Neto.

O comandante Souza, do 28º BPM, afirma que esta parceria firmada entre a Prefeitura de Volta Redonda e o 28° BPM traz grandes resultados no campo da segurança pública na cidade.

“Caminhamos juntos em busca da melhoria da qualidade das nossas instalações e ações de ordenamento urbano. Nossos trabalhos em conjunto são imprescindíveis para atingir nossos objetivos”, frisou.

Fotos: divulgação/Secom/PMVR