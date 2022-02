O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio de Janeiro, inspetor Romulo Silva, reuniu-se com o Prefeito de Resende, Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, para a assinatura do ato administrativo. A atividade aconteceu nesta sexta-feira, dia 25, na sede da Prefeitura de Resende, interior do estado do Rio.

O Acordo contempla o intercâmbio de dados e informações, além do compartilhamento de conhecimento, visando à atuação integrada entre os partícipes, contribuindo para desenvolvimento do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), a Polícia Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS).

Também participaram da reunião o Superintendente Executivo, inspetor Bedim Vianna, o chefe da delegacia PRF em Resende, inspetor Lucas Souza, o Superintendente Municipal de Ordem Púbica, César Ricardo Aureliano Laurindo, dentre outras autoridades.