Encontro ordinário do Comitê de Planejamento e Resposta de Emergências Nucleares contou com apresentação da equipe de Resende

Nos últimos dias 22 e 23 de fevereiro, a Defesa Civil de Resende teve participação na reunião ordinária do COPREN (Comitê de Planejamento e Resposta de Emergências Nucleares), que tratou de pautas pertinentes às medidas de segurança relacionadas a eventuais acidentes e incidentes relacionadas ao manuseio de energia nuclear.

A reunião, realizada periodicamente, aconteceu na sede da INB (Indústrias Nucleares do Brasil) no Rio de Janeiro, mas com participações e transmissão online. Como referência em Defesas Civis na região, Resende conta com representante fixo no colegiado do comitê. Nesta edição do encontro, os profissionais de Resende tiveram a oportunidade de fazer uma apresentação sobre as metodologias estudadas e aplicadas no município.

Estavam presentes na reunião o Diretor Nacional do Sistema de Proteção Nuclear, representante do Ministério da Defesa, representante da Aeronáutica, representante da Marinha do Brasil, representantes da Agência Brasileira de Inteligência- ABIN, representantes do IBAMA, representante da Polícia Federal, representantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI, representantes da Defesa Civil Nacional, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.