Agentes da Guarda Municipal entregaram panfletos para conscientizar os condutores e melhorar a mobilidade urbana próximo às escolas

O Programa de Educação no Trânsito (PET) de Barra Mansa finalizou nesta sexta-feira, 25, a campanha ‘Volta às Aulas com Segurança’. A ação, que aconteceu ao longo desta semana devido ao retorno das aulas 100% presenciais, tinha como objetivo conscientizar os condutores. Equipes da Guarda Municipal estiveram próximo às escolas do município entregando panfletos educativos e dando dicas aos motoristas.

O coordenador do PET, Agostinho Silva, falou sobre o decorrer da campanha. “Nós entregamos 1.100 panfletos em diversas localidades da cidade que são próximas de escolas e que há maior movimento de alunos. Foi uma ação muito produtiva e que tenho certeza que trará muitos benefícios, especialmente, uma melhora na mobilidade urbana”.

As ações aconteceram na Avenida Domingos Mariano, próximo ao Colégio Amparo; na Rua Flávio Miranda Gonçalves, próximo ao Verbo Divino; na Avenida de Paula Coutinho próximo ao Sesi; na Rua Abdo Felipe próximo ao Colégio Marcello Drable; e foram encerradas hoje na Rua Arthur Oscar, na Vila Nova, próximo ao Henrique Zamith.

PET nas escolas

Também nesta sexta-feira, 25, alunos do 9º ano da Escola Vocacionada à Música Ciep 485 – Professor João Batista de Barros, no bairro Bom Pastor, receberam uma palestra de conscientização sobre o uso prejudicial de álcool e outras drogas. A ação foi promovida pela Coordenadoria de Políticas Públicas Sobre Drogas (Compod) e pela Guarda Municipal de Barra Mansa, através do Programa de Educação de Trânsito (PET). O objetivo foi estimular os alunos a participarem do projeto educacional da unidade escolar como forma de desestimular o consumo de bebidas e entorpecentes. Fotos: Paulo Dimas / Divulgação