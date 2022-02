Polícia Rodoviária Federal (PRF) recupera carro roubado em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) recuperaram nesta sexta-feira, por volta das 20 horas, um veículo Toyota Corolla XEI20FLEX com registro de roubo na cidade de Belford Roxo (RJ).

Os agentes estavam realizando a “Operação Carnaval”, quando observaram o veículo com placa do Rio de Janeiro, abandonado no acostamento do km 288, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Ao ser realizada inspeção veicular, os agentes verificaram vários itens de identificação com indícios de adulteração. Os policiais constataram se tratar de um veículo clone, com registro de roubo no dia 04 de fevereiro de 2022, em Belford Roxo.

O veículo foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa onde foi feito o registro de recuperação de veículo roubado.