Primeira régua de graduação contínua foi fabricada pela Defesa Civil e fixada nesta sexta-feira, dia 25

A Prefeitura de Resende, por meio da Defesa Civil do Município, intensificou o monitoramento do Rio Alambari com a instalação de uma nova régua para medir os níveis de água nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, na cabeceira da ponte situada no bairro Jardim Tropical. A primeira régua de graduação contínua foi fabricada e fixada pela Defesa Civil de Resende, visando auxiliar no acompanhamento dos níveis fluviométricos. O Rio Alambari já possuía dois pontos monitorados com réguas, porém, por escalas linimétricas, ou seja, baseadas em uma medição escalonada de metro em metro por um conjunto de estacas padronizadas por centímetros.

A nova régua linear, que foi feita pela própria equipe da Defesa Civil, possui quatro metros no total, sendo graduada a cada 10 centímetros. A Defesa Civil está planejando a instalação de mais duas réguas de graduação contínua no Rio Pirapitinga: uma na altura da comunidade de São Januário, no bairro Jardim do Sol; e outra na Ponte do Arco, no distrito de Vargem Grande.

Segundo o diretor-geral da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano da Silva, todas as réguas servem para o auxílio do acompanhamento dos níveis de água dos rios. “Estes equipamentos ajudam na hora da tomada de decisões importantes, caso haja transbordamento repentino ou gradual de água dos rios da cidade, por exemplo. As medidas visam evitar grandes transtornos em possíveis inundações, no controle das áreas consideradas de risco, dentre outras ações. Com a colocação destas réguas em pontos estratégicos, a equipe da Defesa Civil potencializa cada vez mais o trabalho de monitoramento. O trabalho é primordial para a observação e a leitura do nível d’água dos rios, que possuem relação direta com as vazões correspondentes. A cada dois meses aproximadamente, a equipe da Defesa Civil realiza manutenção preventiva nas réguas”, destaca o diretor.

De 2020 para cá, a Defesa Civil implantou sete réguas linimétricas nas margens dos rios, sendo uma no Rio Sesmaria, duas no Rio Alambari e quatro no Rio Paraíba do Sul. Os equipamentos foram doados pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente). No ano passado, a Defesa Civil do Município instalou pluviômetros manuais em Engenheiro Passos, Vicentina, Vargem Grande e Vila da Fumaça, com o intuito de otimizar o sistema de monitoramento meteorológico e hidrológico. Este recursos também foram doados pelo Inea.

Desde o início de janeiro de 2020, a Defesa Civil vem publicando o Boletim de Proteção e Defesa Civil, com dados sobre a previsão meteorológica para as próximas 24 horas, ocorrências de destaque e monitoramento dos rios e níveis pluviométricos. O monitoramento foca os níveis dos rios do município e seus afluentes – Sesmaria, Rio Paraíba do Sul e Rio Preto, bem como a quantidade de chuva acumulada por tempo avaliada nas estações automáticas de Alphaville, Cidade Alegria e Visconde de Mauá, instaladas pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). A Estação Hidrológica do Rio Sesmaria, que capta dados via radar para o satélite, funciona na ponte do Alphaville, e mede o nível do afluente. Para acessar os últimos boletins no site oficial da Prefeitura de Resende, confira o passo a passo: www.resende.rj.gov.br > Menu > Órgãos e Secretarias > Diretoria-Geral de Defesa Civil (DGDC) > Mais > Boletins. O boletim reúne informações pesquisadas nos sites do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), Inea, Climatempo e CPTec/Inpe (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – Instituto de Pesquisas Espaciais).