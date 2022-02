Moradores que passaram pela Praça da Matriz nesta sexta-feira, assistiram uma apresentação musical e puderam contribuir com a arrecadação de suprimentos



Barra Mansa segue com a ação solidária ‘SOS Petrópolis’, que visa arrecadar doações para ajudar as vítimas das enchentes que ocorreram na cidade serrana do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 25, a iniciativa ocorreu de forma diferente. Uma apresentação da Banda Sinfônica do Projeto Música nas Escolas aconteceu na Praça da Matriz, no Centro, para incentivar os moradores a contribuírem. A atividade foi realizada ao lado do Centro Estratégico de Segurança Pública (CESP), um dos pontos de arrecadação no município.

O secretário de Assistência Social, J. Chagas, agradeceu a todos que se mobilizaram e passaram para deixar a sua contribuição “Fico feliz com o que já conseguimos e espero que com a determinação de todos nós possamos levar ainda mais doações às famílias de Petrópolis”. A moradora Mônica Cristine dos Santos estava passando pela praça quando ouviu a banda e decidiu assistir a apresentação. “Acho isso magnífico. Música leva alegria, todo mundo presta atenção, canta, aplaude e dança. Para mim foi um presente presenciar este momento, ainda mais quando há um objetivo tão importante por trás. Temos vivido tempos difíceis e de muitas perdas e, apesar de não ser diretamente com a gente, todos ficamos preocupados”, finalizou Mônica. Quem quiser contribuir pode doar, de preferência, alimentos não perecíveis, água potável, ração para animais, absorvente, roupa íntima (infantil, masculina e feminina), álcool 70° (gel e líquido), desodorante, fralda geriátrica e máscaras de proteção individual. Pontos de arrecadação em Barra Mansa

– Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: Rua Oscar da Silva Marins, n° 252, Centro (ao lado da prefeitura);

– Cesp: Av. Joaquim Leite, 421 – Centro (ao lado da Praça da Matriz);

– 2ª Cia. do 28° BPM: Rua Major José Bento, n° 2000, Vila Nova. Fotos: Paulo Dimas

O coordenador da Banda Sinfônica do Projeto Música nas Escolas, Hércules Alves, comentou sobre a participação dos músicos. "Nós viemos com a banda para levar um pouco de música à população, a fim de sensibilizá-la a auxiliar nas arrecadações que são tão necessárias neste momento difícil. Devemos todos nos juntar para ajudar", acrescentou Hércules.