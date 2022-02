Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram no final da tarde deste sábado, dia 26, durante “Operação Carnaval” um veículo GM Astra, com placa de Mangaratiba (RJ), no km 236, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Vassouras (RJ).

Durante fiscalização os agentes identificaram que o veículo estava com licenciamento vencido desde o ano de 2007. Os agentes também identificaram que o motor do veículo pertence a um GM Kadett (vermelho) com registrado de roubo/furto, em Nilópolis (RJ)

O Condutor, de 26 anos, declarou que estava se deslocando de um restaurante em Vassouras sentido Barra do Piraí onde reside e que havia trocado por outro veículo (um GM Corsa), alguns meses antes não tendo conhecimento da adulteração.

Diante dos fatos, o condutor foi conduzido à 95ª Delegacia de Polícia, para registro da ocorrência onde o veículo será submetido à perícia técnica.

Já na delegacia, o condutor que a princípio responderia, em tese, por “receptação”, prestou depoimento e identificou a pessoa que efetuou a troca dos veículos. Portanto os demais enquadramentos criminais dependerão dos resultados das investigações.