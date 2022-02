Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam em fiscalização relativa a “Operação Carnaval” por volta das 11 horas deste sábado, quando sinalizaram para um condutor de um VW Space Fox, com placa do Rio de Janeiro, no km 257, da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda.

Ao realizar consultas aos sistemas constatou que o condutor, de 60 anos, tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor expedido pela Justiça, pelo não pagamento de pensão alimentícia.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência encaminhada para a 93ª Delegacia de Polícia, de Volta Redonda para registro do cumprimento do Mandado de Prisão.