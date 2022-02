Entrada é gratuita nos dois locais, que garantem diversão para toda família

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) é opção de lazer para toda família no feriado prolongado de Carnaval. O local vai funcionar no sábado e no domingo, 26 e 27, e na terça e quarta-feira, dias 1º e 2, das 8h às 16h30. Na segunda-feira, 28, o Zoo-VR estará fechado para todas as atividades, incluindo o projeto “Pesque e Não Pague”. A entrada é gratuita.

Com atrações para toda família, o Zoológico Municipal fica numa área de mais de 150 mil metros quadrados de área, na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília. Além de cerca de 300 animais de várias espécies, o espaço oferece espaço para piquenique, parquinho para as crianças, que inclui brinquedos para Pessoas Com Deficiência (PCDs), e área verde para o lazer, já que está situado em meio à mata atlântica, no entorno da Floresta da Cicuta.

Pedalinhos e recinto de imersão também vão funcionar no feriado

Entre as atrações preferidas pelas crianças estão os pedalinhos e o recinto de imersão, que também atrai os adultos pela possibilidade de estar perto dos animais. O zoológico conta com dez pedalinhos, que funcionam das 9h às 16h, com intervalo de almoço para os guarda-vidas, de meio-dia até 13h.

O Recinto de Imersão, com cerca de 750m², abriga animais exóticos: aves como hagapornes, calopsitas, faisões, marrecos mandarim, gansos egípcios, periquitos e pavões; e répteis como tartarugas e jabotis. As visitas guiadas por estudantes de Biologia acontecem pela manhã, entre 10h30 e 11h30, e à tarde, das 15h às 16h.

É permitida a entrada de grupos de dez pessoas por vez, que permanecem no recinto em torno de 15 minutos. O local é todo telado e tem duas salas com três portas para que as pessoas possam entrar sem que as aves escapem.

Parque Aquático abre de sábado até terça-feira, das 8h às 17h

O Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, vai funcionar para o lazer de sábado, 26, até a terça-feira de Carnaval, dia 1º de março, das 8h às 17h. Na quarta-feira, 2, o local estará fechado para manutenção, e volta a funcionar normalmente a partir de quinta-feira, dia 3.

Para frequentar o espaço, que conta com três piscinas (sendo uma para lazer, uma infantil e uma olímpica), vestiários e cantina, é preciso apresentar carteirinha e estar com o exame médico em dia. Durante o feriado prolongado, não será realizado o exame médico, que acontece todas as semanas, segundas e quartas-feiras, e tem validade de seis meses. Fotos de arquivo / Secom/PMVR