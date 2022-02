Um acidente ocorrido na madrugada deste domingo envolveu um Honda Civic e um Sandero na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa. Segundo populares, o Honda atingiu a lateral do outro veículo. Com o impacto, o Civic foi parar na calçada e atingiu o muro de uma loja de modas, na esquina de uma rua que faz entroncamento com a avenida.

As primeiras informações também indicam que não há feridos. No momento desta publicação, as circunstâncias do acidente eram desconhecidas.