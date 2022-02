PRF flagra jovens com pistola e drogas na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) em fiscalização relativa à “Operação Carnaval”, abordaram por volta de 00h10min, deste domingo um veículo VW Jetta (São Paulo) conduzido por um jovem, de 25 anos, e três passageiros, sendo um homem e duas mulheres, com idade entre 20 a 25 anos.

Durante revista no interior do veículo foi encontrado no console entre os bancos dianteiros, uma pistola Glock calibre 380 de fabricação austríaca, com um carregador com 13 munições.

Debaixo do banco do passageiro foi encontrada uma sacola plástica com pequena quantidade de drogas. O condutor alegou que havia comprado a pistola em uma comunidade de São José dos Campos (SP). Foi dada voz de prisão ao condutor por porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido e as drogas foram apreendidas.

Todos foram autuados e encaminhados à Delegacia de Polícia, de Itatiaia, para as providências cabíveis. Os jovens são moradores de São José dos Campos (SP).