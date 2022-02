Desconto de 8% no IPTU 2022 segue até 31 de março em Volta Redonda

Benefício é para pagamento em cota única. Segunda via pode ser retirada no site da prefeitura

A população de Volta Redonda tem até o dia 31 de março para pagar com desconto de 8%, a cota única do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2022. De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), quem ainda, por algum motivo, não recebeu o carnê em sua residência, pode retirar a segunda via pelo site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br), acessando o link “IPTU, COSIP, Taxas e Permissão de uso” e, em seguida, clicando em “IPTU 2022”.

Quem optar pelo pagamento parcelado, poderá fazê-lo em até seis vezes, com o vencimento da primeira parcela também em 31 de março. As demais cotas vencem nos seguintes dias: 29/04 (2ª parcela); 31/05 (3ª parcela); 30/06 (4ª parcela); 29/07 (5ª parcela); e 31/08 (6ª parcela).

O contribuintes que não tiver acesso à internet, pode comparecer aos guichês 8 e 9 na sede da prefeitura, no Aterrado, ou na Subprefeitura do Retiro para poder imprimir a segunda via do IPTU.

“Nesse processo de reconstrução de Volta Redonda, o cidadão estando em dia com o município colabora para os investimentos na cidade. Os recursos do IPTU são revertidos para melhorias na educação, saúde, social, manutenção e limpeza”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto. Foto: Cris Oliveira.