Homem é assassinado com mais de 8 tiros em Valença

Norival Soares, o Peixeiro, de 51 anos, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira, por volta das 4 horas, na Rua Ernestino de Aguiar, no distrito de Juparanã em Valença (RJ).

Policiais militares foram acionados por telefone para verificar disparo de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos pela esposa da vítima que informou que o marido havia sido assassinado no interior de sua residência.

A vítima tinha de oito a nove perfurações na cabeça, ombro e tronco. Foi recolhido e apreendido no local pelo perito 14 estojos de calibre 9 mm e um projétil intacto. O corpo foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), em Barra do Piraí.