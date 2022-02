O gerente de Futebol do Volta Redonda, Wilson Leite, assumiu interinamente a equipe, após a saída do técnico Neto Colucci, após a derrota para o jogo contra o Nova Iguaçu, por 3 x 2, no último domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O ex-técnico volta agora a comandar o clube onde teve a primeira oportunidade como treinador. Com 66 anos, Wilson Leite já teve outras passagens pelo time do Voltaço.