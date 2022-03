A Polícia Militar divulgou na noite desta segunda-feira (28) a relação completa do material abandonado por assaltantes em fuga, depois da explosão das agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, no Centro de Quatis, durante a madrugada. Apesar das buscas intensas, que contaram com o reforço de um helicóptero da PM e de agentes do Bope (Batalhão de Operações Especiais), nenhum dos criminosos havia sido preso até o fechamento desta reportagem.

A PM confirmou a recuperação de um malote da Caixa Econômica Federal contendo R$ 12.755. Segundo a corporação, não foi levado nenhum valor do Banco do Brasil devido à reação dos policiais, que trocaram tiros com os criminosos.

Na rota de fuga do bando, os agentes apreenderam também um fuzil calibre 556, cinco carregadores para este tipo de arma, dois carregadores para pistola calibre 9mm, dois rádios de comunicação, um lança-rojão, 59 munições, calibre 556, 14 calibre 9mm, um cartucho picotado calibre 45, duas munições calibre 380 e um cartucho deflagrado calibre 556, além de uma sacola contendo dinamite.

O ataque aos bancos ocorreu por volta das 4 horas e foi sincronizado: uma parte do bando, ao mesmo tempo, atacou a tiros o DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo), em Quatis, e a sede da 3ª Companhia da PM, em Porto Real, para evitar que os agentes se deslocassem para a área onde o roubo acontecia. Apesar de encurralados, os policiais não foram atingidos. Uma viatura da PM, porém, foi alvejada.

Depois que conseguiram sair, os policiais se juntaram a outras equipes e houve o confronto a tiros. Os bandidos abandonaram três carros: um Chery Tiggo, que foi incendiado por eles no entroncamento das ruas Carlos Inácio e Pedro Monteiro, no local conhecido como Beco do Ferro Velho; um Nissan Versa, deixado na Avenida Avelino Batista Soares, onde fica a agência da Caixa; e um Hyundai Creta, encontrado no quintal de um sítio da Rua Pedro Monteiro. No mesmo lugar foi deixado um Fiat Uno roubado de um morador. O explosivo foi deixado no banco de trás do Uno, que, após ser periciado, foi devolvido ao proprietário. O Esquadrão Antibombas da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), da Polícia Civil, também foi acionado.

O malote da Caixa com o dinheiro foi achado na área de mata próximo ao sítio. Até o momento desta publicação não foi informado se a quadrilha levou mais dinheiro. Também não havia informações precisas sobre quantos criminosos agiram na cidade. O caso já está sendo investigado pela Polícia Federal por se tratarem de dois bancos públicos.

O porta-voz da Polícia Militar, tenente-coronel Ivan Blaz, disse que a corporação já esperava que crimes como o de Quatis pudessem acontecer na região. “É muito preliminar que a gente diga que essa ação esteja migrando de São Paulo para o Rio, mas logicamente foi uma ação coordenada. A nossa tropa já estava preparada. Havia um planejamento prévio na Polícia Militar para salvaguardar a rede bancária da região. Cerca de 20 policiais estavam ali contando com o reforço do patrulhamento para o Carnaval e com isso conseguimos sustentar o fogo. Seria impossível sustentar o fogo desses marginais se não estivéssemos com esse reforço a postos”. Fernando Pedrosa/Foco Regional