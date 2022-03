Agências atacadas por bandidos continuam fechadas em Quatis

As duas agências, da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil continuam com as marcas da destruição. Na terça-feira, de Carnaval, a agência do Banco Brasil, a mais destruída da ação dos bandidos, estava sendo reformada.

A agência da CEF, na Rua Avelino Batista Soares e Banco do Brasil, na Rua Faustino Pinheiro, também no Centro do município, continuava com as portas fechadas. Segundo apurou a reportagem, não há ainda informações sobre a reabertura das agências.

Policiais militares fiscalizam estradas de Quatis

Policiais militares estão fazendo fiscalização nas estradas que dão acesso ao município de Quatis, onde ocorreram ataques na madrugada de segunda-feira, nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil,

Dois suspeitos de terem participado da explosão das agências foram presos, um de 25 e outro de 37 anos. Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido. Eles foram detidos na RJ-159 (Estrada Quatis-Passa Vinte-MG, passando pelo distrito de Falcão).

Segundo informou o 37º BPM, de Resende, o mais velho é de Nova Iguaçu e os demais moradores de Barra Mansa. Segundo policiais militares, pelo menos 15 suspeitos participaram da ação as duas agências. Segundo informação da Polícia Militar, um homem que se passou por vítima dos criminosos foi preso. A polícia concluiu que ele estava tentando se fazer de vítima do bando.