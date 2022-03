O corpo de Tereza Cristina de Oliveira Andrade, que não teve a idade revelada, foi encontrado na manhã desta terça-feira, dentro do Rio Paraíba do Sul, na Avenida Tenente Enéas Torno, no Centro, de Três Rios.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e removeram o cadáver que foi levado para o Instituto Médico Legal, em Três Rios. A causa da morte deverá ser apontada no laudo de necropsia do IML.