Grave acidente deixa casal de moto com ferimentos graves em Itatiaia

Um acidente ocorrido no início da tarde desta terça-feira, dia 1º, por volta das 14h30min, deixou um casal com ferimentos gravíssimos no km 2, da BR-485 (Estrada do Parque Nacional de Itatiaia), em Itatiaia.

A colisão envolveu uma motocicleta e um automóvel. O condutor do veículo não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e constatou que o condutor do automóvel fazia uma conversão para entrar numa rua à esquerda, quando o motociclista veio ultrapassando outro veículo e bateu na lateral do automóvel.

O condutor da moto, de 23 anos, e a passageira, de 27, ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital de Emergência, de Resende. Segundo a PRF, o condutor da moto não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Na delegacia de Polícia, de Itatiaia, foi feito um boletim de ocorrência, por lesão corporal culposa na direção de veículo. Foram aplicadas multas pelas infrações no total de R$1.467,35, por dirigir sem possuir a CNH, veículo sem placa de identificação e licenciamento vencido. A motocicleta foi removida para o pátio da PRF.