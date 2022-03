Moto é recuperada por policiais militares, em Barra Mansa

A moto Honda CG 160 Fan preta roubada em Barra Mansa no dia 28 de novembro do ano passado foi recuperado na noite da segunda-feira, por policiais militares na Rua Olavo Bilac, no bairro Nova Esperança, em, Barra Mansa.

A moto teve a carenagem pintada de branco e estaria com um homem vestindo bermuda vermelha e sem camisa. No local indicado, eles acharam o veículo e revistaram algumas pessoas, mas nada de ilegal foi encontrado.

A moto foi levada para a delegacia de Barra Mansa para registro da recuperação. Foto: Reprodução Polícia Militar