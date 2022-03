Polícia Militar prende três suspeitos no ataque aos bancos, em Quatis

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta terça-feira (1º), em Quatis, três suspeitos de participação no ataque às agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, na madrugada da segunda-feira (28). Um deles é menor de idade – tem 17 anos. Os outros têm 25 e 37 anos. As prisões ocorreram na RJ-159, na entrada de Quatis, e num sítio às margens da mesma estrada, na área rural. O jovem e o menor são de Barra Mansa. O homem mais velho é de Nova Iguaçu.

De acordo com a PM, uma viatura em patrulhamento abordou os ocupantes de um Chevrolet Prisma branco em atitude suspeita. O rapaz de 25 anos e o adolescente demonstraram nervosismo com a abordagem. Disseram ser de Barra Mansa, mas não conseguiram explicar por que estavam em Quatis.

No entanto, no celular do menor, foram encontradas mensagens combinando com outro suspeito de participação o resgate de um comparsa do roubo. Com o apoio de uma equipe do Bope (Batalhão de Operações Especiais), os agentes seguiram com os dois suspeitos para o lugar combinado por eles para encontrar o terceiro, mas ninguém apareceu e a dupla foi levada para a delegacia de Porto Real.

A prisão do terceiro suspeito ocorreu quando a PM foi atender a um pedido de socorro de um homem que disse ter sido feito refém por homens armados, que o obrigaram a caminhar com eles várias horas. Ele calculou que o bando tinha pelo menos 15 criminosos armados de fuzis e pistolas. Até o momento desta publicação, no entanto, não havia detalhes de como aconteceu a prisão no sítio, pois a ocorrência ainda não havia sido encerrada.

