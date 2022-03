Policiais civis, sob comando do delegado titular da delegacia de Angra dos Reis, Dr. Vilson de Almeida, prenderam dois suspeitos, um deles ex-policial militar e o condutor de um veículo de aplicativo, no morro Santo Antônio, no Centro de Angra dos Reis.

A equipe recebeu informações do setor de inteligência dando conta que um veículo de aplicativo da marca Renault estaria transportando drogas entre os morros da cidade.

Foi montado um cerco na subida do morro Santo Antônio para esperar o Renault. Por volta das 23 horas o veiculo saiu do morro do Santo Antônio, sendo abordado pela equipe.

Os ocupantes tinham as mesmas características informadas pelo setor de inteligência, um deles, já conhecido por várias anotações criminais. O condutor do veículo, também já tinha passagens por tráfico.

Os suspeitos foram levados para delegacia de policia onde durante fiscalização no porta malas, no local do estepe, foi achado um saco plástico contendo 71 pinos de pó branco e 73 volumes de erva seca.