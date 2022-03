PRF flagra condutor com CNH suspensa na Dutra, em Piraí

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam realizando fiscalização referente à “Operação Carnaval”, na noite de segunda-feira, por volta das 23h15min, quando abordaram um veículo Renault Fluence (Bom Jesus dos Perdões/SP), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no bairro Caiçara, Serra das Araras, em Piraí.

Durante consulta da documentação foi constatado que o condutor estava com o direito de dirigir suspenso de 16 de março de 2021 até 16 de março de 2022. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO). O condutor terá que comparecer ao Jecrim, quando foi intimado. Ele vai responder em liberdade.

Foi extraída a multa pela infração de trânsito de conduzir veículo automotores com a CNH suspensa, no valor de R$ 880,41, e o veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado.