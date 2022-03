A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização relativa à Operação Carnaval 2022, por volta de 1h35min, quando parou uma caminhonete baú, VW Express DRC 4×2 (Itupeva/SP), no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Ao realizar consulta nos sistemas disponíveis constatou que o condutor, de 22 anos, estava com a CNH suspensa no período de 16 de julho de 2021 a 16 de março 2022. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela PRF, tendo o condutor assinado se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Além do TCO por crime de trânsito constatado, também foi lavrada multa de trânsito no valor de R$ 880,41 por dirigir com a CNH suspensa e o veículo ficou retido até que fosse apresentado um condutor devidamente habilitado.