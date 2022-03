Suspeitos de estelionato são detidos na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) detiveram nesta terça-feira, dia 1º, por volta das 11 horas, o condutor de um veículo Fiat/Palio (São Paulo), de 22 anos e o passageiro de 26 anos, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia,

Na abordagem, os dois apresentaram nervosismo e com respostas imprecisas. Durante revista, foram encontradas máquinas de cartão de banco que os suspeitos não conseguiram explicar a procedência. Em revista pessoal foi encontrada no bolso do passageiro uma bucha de maconha e acessórios para consumo da droga.

Foi verificado também que o condutor possuía antecedentes criminais por estelionato. Ele tinha sido preso por pertencer a uma quadrilha de clonagem de cartões bancários e estava em liberdade desde 2020.

Os dois foram conduzidos para a 99ª Delegacia de Polícia, de Itatiaia. O delegado instaurou inquérito para apurar a procedência e o tipo de uso das máquinas de cartão que ficaram apreendidas.

Os dois foram liberados para responder em liberdade.