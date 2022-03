Corpo de mulher é encontrado na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (2) na Rodovia do Contorno, no trecho entre o condomínio Jardim Mariana e o bairro Três Poços, no sentido Vila Rica, em Volta Redonda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou o óbito.

A Polícia Militar isolou o local e acionou a perícia da Polícia Civil, que encontrou dois tambores de cocaína ao lado do cadáver. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.