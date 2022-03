Um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira, por volta das 14 horas, entre um carro Vectra e um caminhão, deixou um casal com ferimentos, na descida do Viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo a polícia, o condutor do veículo teve fratura no maxilar e uma senhora, que estava no veículo, reclamava de muitas dores no tórax. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista, no bairro São Geraldo. A Guarda Municipal esteve no local e removeu o Vectra para o depósito público por falta de licenciamento. Fotos: GMVR