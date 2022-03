Pagamento à vista terá desconto de 30%, já o parcelamento contará com redução de 15%

A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Finanças, disponibilizou desde o mês passado, de forma digital, os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2022. O vencimento da primeira parcela com desconto de 15% ou do pagamento integral com 30% de desconto é no dia 15 de março.