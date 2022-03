Dois bandidos morrem em confronto com policiais militares, em Quatis

Policiais militares receberam uma denúncia na tarde desta quarta-feira, por volta das 16h30min, sobre suspeitos envolvidos no roubo do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (PRF) que estariam numa área de mata na RJ-159 (Estrada Quatis-RJ x Passa Vinte-MG) no Morro Grande, na Fazenda Esperança, em Quatis.

Os agentes seguiram até o local onde foram recebidos à tiros. Houve o revide e quando cessou o confronto os agentes perceberam dois suspeitos caídos e sem vida. Após buscas foram encontrados um fuzil e uma granada.