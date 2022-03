Melhoria faz parte do contrato firmado entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado

Começa na segunda-feira, dia 7, os trabalhos de recapeamento asfáltico na Rodovia Sérgio Braga, uma das vias mais prejudicadas na cidade. A obra faz parte do contrato firmado entre a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Infraestrutura (SMI), e o Governo do Estado para fazer o recapeamento do asfalto em sete bairros do município. De acordo com o contrato, o governo estadual irá fornecer o maquinário, e as equipes ganharão reforço de funcionários.

A obra, que deveria ter começado no dia 23, foi adiada por conta das chuvas. De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama, uma máquina fresadora vai preparar o solo para receber o asfalto quente.

“Nosso trabalho irá começar pela Via Sérgio Braga, mas o contrato com o Governo do Estado vai beneficiar também os bairros Vila Santa Cecília, Aterrado, São Luis, São Geraldo, Santa Rita do Zarur, Santa Cruz e Roma”, explicou a secretária, acrescentando que serão recapeados cerca de 232.000 m² de vias.

Além do contrato que envolve recapeamento ser retomado, as equipes da prefeitura vêm realizando uma força-tarefa para minimizar os impactos nas vias da cidade. Já foram utilizadas cerca de 50 toneladas de asfalto para a operação tapa-buraco.

Na semana passada, a operação que utiliza asfalto quente aconteceu na Rodovia dos Metalúrgicos e embaixo do Viaduto Dom Waldir Calheiros, no Eucaliptal. A operação também já atendeu a pista que passa por baixo da Ponte Pequetito Amorim, no bairro Niterói.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu a parceria com o Governo do Estado e destacou o trabalho incansável realizado pela SMI para manter a cidade organizada.

“Nossa cidade foi castigada com as recentes chuvas e a secretaria de Infraestrutura vem trabalhando diuturnamente para manter tudo em ordem e funcionando, para melhorar as vias para os motoristas e pedestres. Graças ao governador Cláudio Castro e sua equipe de secretários que têm nos ajudado muito, estamos conseguindo reconstruir a nossa cidade. Além do recapeamento, em breve vamos iniciar as obras do projeto de Mobilidade Urbana e Volta Redonda vai melhorar ainda mais a qualidade das ruas, avenidas e outros espaços públicos”, frisou o prefeito. Secom/PMVR