A Polícia Militar conduziu à delegacia de Porto Real, no final da manhã desta quarta-feira (2), dois homens suspeitos de envolvimento no roubo a duas agências bancárias de Quatis, com o uso de explosivos, na última segunda-feira (28). Eles foram interceptados na Via Dutra, no trecho de Floriano, em Barra Mansa, num Nissan Sentra.

De acordo com os agentes, houve informações de que um carro deste modelo teria sido usado no assalto. Os suspeitos, de 23 e 25 anos, são do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, para onde estariam retornando. Até o momento desta publicação, a situação dos dois estava sendo apurada pela Polícia Civil.

No assalto aos bancos, os criminosos usaram pelo menos três carros, que foram abandonados: um Chery Tiggo, que foi incendiado; um Hyundai Creta e um Nissan Versa. Eles chegaram a roubar o Fiat Uno de um morador que também foi abandonado e no qual, no banco de trás, foi encontrada uma sacola com bananas de dinamite.

Até o momento, cinco suspeitos de envolvimento no caso estão detidos. Um deles é um adolescente de 17 anos. A Polícia Militar continua fazendo buscas na região rural de Quatis e Porto Real. Fernando Pedrosa/Foco Regional