Policiais militares foram acionados pelo Ciosp (Centro de Operações de Segurança Pública), para verificar uma denúncia na noite de quarta-feira, por volta das 19h50min, sobre uma criança de um ano de idade que teria sido deixada sozinha, em sua residência, na Rua João Rodrigues S da Silva , bloco 305 A , no ponto final do ônibus, no Bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.,

Chegando ao local foi constatada a veracidade do fato. Foi feito contato com o Ciosp informando a situação que de imediato acionou o Conselho Tutelar. Guarnição se encontra no local aguardando a chegada dos mesmos.