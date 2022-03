Policlínica da Melhor Idade de Volta Redonda passa por reforma geral

Durante a obra, atendimentos serão na Policlínica da Cidadania, no Estádio Raulino de Oliveira, bairro Aterrado

A obra de reforma da Policlínica do Idoso, que fica localizada no bairro Jardim Paraíba, já está licitada e com Ordem de Serviço do município, aguardando apenas a liberação do dinheiro pela Caixa Econômica Federal (CEF). A verba foi obtida através de emenda parlamentar e está em uma conta do Fundo Municipal, na instituição financeira.

A reforma trará aos usuários maior conforto, pois toda unidade será adaptada para atender as necessidades dos idosos, começando pela acessibilidade, que será toda refeita atendendo as normas.

A recepção também foi projetada de forma que o usuário tenha um conforto maior na espera. Será retirada a clarabóia do teto, atendendo as inúmeras solicitações dos usuários e seus familiares, devido ao calor e infiltrações constantes. Assim, será possível deixar toda recepção climatizada. Outra mudança é no balcão, que será adaptado para uma altura em que os cadeirantes possam ter acesso.

Os banheiros utilizados pelos usuários serão totalmente reformados, de acordo com normas e legislação vigente. Todos os corredores receberão barras de apoio, e será possível a criação de mais uma sala para atendimento, sem ser necessário ampliação da área construída. A unidade receberá ainda piso, pintura interna e externa, vasos sanitários e lavatórios e portas novas.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, durante a obra todos os atendimentos serão realizados na Policlínica da Cidadania, que fica no Estádio Sylvio Raulino, o Estádio da Cidadania, no bairro Aterrado.

“A mudança dos atendimentos será feita logo após o Carnaval, sem prejuízo a nenhum paciente, que serão avisados da mudança de local. Nosso objetivo é dar para os idosos um prédio totalmente reformado, proporcionando mais segurança e conforto”, disse a secretária. Fotos: Geraldo Gonçalves.