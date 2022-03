Policiais militares apreendem suspeito com drogas em Barra Mansa

Policiais militares flagraram no início da tarde desta quinta-feira, por volta das 12h30min, um suspeito, de 21anos, com drogas na Rua São Lucas, no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa. Os agentes foram até o local depois de uma denúncia e abordaram o suspeito, de 21 anos. Sobre a denúncia recebida pelos agentes, o suspeito disse que estaria saindo do plantão noturno. Disse que o rádio de comunicação estaria em seu apartamento.

Os policiais foram até o apartamento do suspeito onde foi recebido por um adolescente, de 17 anos, que franqueou a entrada dos agentes. Durante fiscalização, os policiais apreenderam uma planta (maconha).

Também foram apreendidos um pé de maconha, três tiras de maconha, um rádio, fone e uma base Baofeng, um telefone celular Samsung e R$53.

Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi feito a ocorrência policial.