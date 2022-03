Bancos atacados não tem previsão de voltar a funcionar, em Quatis

As agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, alvo de um ataque com explosivos de criminosos na madrugada da última segunda-feira (28), em Quatis, não têm previsão de quando serão reabertas ao público. A quadrilha usou dinamite para as explosões.

A Caixa não deu informações sobre o valor roubado. Um malote com cerca de R$ 12 mil foi recuperado pela Polícia Militar na caça aos criminosos, que resultou, até o momento desta publicação, na prisão de sete suspeitos e na morte de outros dois em confronto com agentes na zona rural do município.

Em nota, a Caixa disse que “informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais” e que “ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes”. Informou ainda que a agência de Quatis, localizada na Rua Avelino Batista Soares, no Centro, “permanecerá fechada para realização de perícia e avaliação dos danos sofridos para, posteriormente, definir a data de reabertura”. Lembra ainda que os clientes que necessitam de atendimento presencial “podem se dirigir a outras unidades do banco, lotéricas e os correspondentes negociais”. O banco tem agência na cidade vizinha de Porto Real.

O Banco do Brasil até o momento não se manifestou a respeito, mas também conta com uma agência em Porto Real. Segundo a Polícia Militar, não foi levado dinheiro do BB porque agentes chegaram ao local e trocaram tiros com a quadrilha, que fugiu por uma área de mata, depois de abandonar quatro carros, um dos quais tomado de um morador. (Fotos: José Roberto Mendonça)